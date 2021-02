Wie doelpunt zegt, zegt Haaland: De Noorse spits lijkt wel een garantie op doelpunten

Als een raket schiet Erling Haaland naar de top van het internationale voetbal. De Noor kan niet stoppen met scoren. Ook afgelopen week was hij weer beslissend voor Dortmund met vier doelpunten in twee wedstrijden. Waar gaat dit eindigen?

Tegenwoordig lijken Haaland en doelpunt bijna synoniemen. De 1,94 meter lange spits weet de netten blindelings te vinden en maakt zich meer en meer onmisbaar bij de Borussen.

Consistentie

Sinds hij Dortmund vervoegde in januari van vorig jaar scoorde Haaland over alle competities 43 doelpunten in 43 wedstrijden voor de Duitse topclub. Een gemiddelde van maar liefst één doelpunt per wedstrijd, waanzinnig gewoon over zo'n lange periode.

Afgelopen week toonde de Noor nog maar eens zijn klasse met twee doelpunten in het Champions League-duel tegen Sevilla en twee doelpunten tegen Schalke 04. Vooral zijn eerste treffer in de Revierderby was een pareltje. Op aangeven van, wie anders, dan Jadon Sancho trapte Haaland een voorzet op een heerlijke manier binnen. Dodelijke efficiëntie gecombineerd met een indrukwekkend atletisch vermogen.

Compleet

Haaland scoort ook doelpunten op allerlei manieren. Hij kan een man voorbij dribbelen, is snel en sterk, heeft een geweldig schot en heeft ongelooflijk goede looplijnen. Vooral dat laatste maakt hem levensgevaarlijk. Hij weet precies waar hij moet staan bij een voorzet en hij kan ook als de beste in de rug van de verdediging duiken.

In één woord kunnen we Haaland het best omschrijven als doelgericht. Het is een echte spits die leeft voor goals. Alles wat hij doet is met de bedoeling om een doelpunt te maken. Koppel die instelling aan zijn efficiëntie en dan heb je een doelpuntenmachine.

Concurrentie

Toch is er nog één iemand in de Bundesliga die het nog beter doet dan de Noor, namelijk Robert Lewandowski. De Poolse scherpschutter kan met zijn 26 doelpunten in 21 competitiewedstrijden verbluffende statistieken neerleggen. Haaland scoorde in de Bundesliga dit seizoen daarentegen maar 17 doelpunten in 17 wedstrijden.

In de Champions League moet Lewa het voorlopig echter wel afleggen voor zijn concurrent. Hij scoorde dit seizoen al vier doelpunten in vijf wedstrijden op het kampioenenbal. Geen slechte cijfers maar Haaland scoorde er maar liefst acht op vijf wedstrijden.

De strijd tussen deze twee topspitsen zal zeer boeiend zijn om te volgen doorheen het seizoen. Om nog maar te zwijgen over de constante vergelijking tussen de Noor en Kylian Mbappé van PSG. Het duo dat door sommigen al het nieuwe Messi tegen Ronaldo wordt genoemd.