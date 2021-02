De pech van Club Brugge: In deze Europese campagne kwam alles samen

Het Europese avontuur zit erop voor Club Brugge. Net zoals bij de uitschakeling in de Champions League kwam het tegen Dynamo Kiev aan op de details. Club kan veel excuses zoeken, maar die brengen helaas niets op.

Bijna 24 uur na de zure nederlaag tegen Dynamo Kiev zal de ontgoocheling nog niet zijn doorgespoeld bij de leider van de Belgische competitie. Veel tijd om achterom te kijken is er niet want zondag wacht AA gent al.

Toch gaan we even terug naar 8 december toen Club Brugge enkele centimeters verwijderd was van overwintering in de Champions League. Charles De Ketelaere trapte de bal tegen de lat waardoor Lazio kon doorstoten, ten koste van Club.

In de Europa League kwam Dynamo kiev uit de trommel voor Club Brugge. Een op papier haalbare kaart, maar dat draaide dus helemaal anders uit. Over twee duels moest club bepalende spelers missen omwille van een positieve coronatest. Club voetbalde wat kansen bijeen maar zowel Dost als Badji kwamen niet tot scoren. Bij een zeldzame kans voor Kiev was het ook meteen raak. Opnieuw pech voor club.

Blessure Dost

Alsof de dubbele pech in Europa nog niet genoeg was, moest Club naast de uitschakeling in Europa ook nog eens de blessure van Dost incasseren. Dost is met zijn hamstringblessure onzeker voor de wedstrijd tegen Gent. Gezien Dost in het verleden al gevoelig bleek te zijn voor blessures kan het zijn dat Club geen risico’s wilt nemen in het duel tegen AA Gent, moest er twijfel bestaan over de paraatheid van de speler.

Club zal zijn Europese kater zo snel mogelijk willen doorspoelen en dat kan het best met een overwinning tegen AA Gent. Welke spelers Club voorhanden zal hebben, is nog afwachten.