Zien we Joachim Van Damme dit seizoen niet meer in actie komen?

Joachim Van Damme van KV Mechelen blijft niet inzetbaar. Hij is twee weken out ondertussen met ontstekingen aan de adductoren en buikspieren.

Joachim Van Damme blijft zeker nog enkele weken out met ontstekingen aan de adductoren en buikspieren. “Het is belangrijk dat hij nu rust neemt en op volle kracht kan terugkeren, zodat hij pijnvrij en zonder inspuitingen kan voetballen”, aldus Wouter Vrancken.

“Jo zou niet liever willen dan altijd te spelen, maar nu moet hij rusten. We bekijken het week tot week. Of we vrezen dat dit het einde van zijn seizoen is? Het is moeilijk in te schatten, maar voor de reguliere competitie vrezen we dat wel, ja. Als we play-offs halen, zie ik hem daar wel nog een rol in spelen.”

KV Mechelen kan wel Marian Shved weer inzetten, Engvall en Kaboré niet.