Kompany hoopt op veel betere Clasico: "Onze slechtste prestaties waren bij het slechtste van de laatste jaren, maar onze beste ook bij de beste"

Hopen op een betere Clasico zondag dan de vorige, dat is wat iedereen doet. De wedstrijd in het Lotto Park van dit seizoen was niet om aan te zien. Dat beseft Vincent Kompany ook: "We zijn daar allemaal als verliezer uitgekomen."

Als we naar Anderlecht kijken, zal het vooral gaan om meer kansen te creëren. 180 minuten zonder één schot binnen de palen was lang genoeg. "Het was ook enkel de twee voorbije wedstrijden, het is geen trend van de laatste 15 matchen hé, nuanceerde Kompany vrijdag. "Als trainer moet je daar uiteraard oplossingen voor zoeken. Bij ons is het eerder vorm dan niet kunnen. We proberen die jongens op hun beste niveau te helpen geraken. Maar het was uiteraard een aandachtspunt, net als voor elke wedstrijd. Wij weten dat we veel kansen nodig hebben. Dat is een aspect dat cruciaal is in ons spel."

De draak van een wedstrijd spookte nog in ieders achterhoofd. "Uit die eerste Clasico dit seizoen zijn we allemaal als verliezer uitgekomen. Ik wil niet dat mijn ploeg met angst aan de match begint, dat is belangrijk. Er moet met enthousiasme gespeeld worden. (twijfelt) Ja, ik heb een exceptionele week op training gezien, maar dat garandeert niets. Onze minste prestaties waren bij het slechtste van wat de ploeg ooit liet zien, maar onze beste prestaties waren ook bij het beste van de afgelopen jaren."

Toch was er kritiek op de keuzes van Kompany. Trekt hij zich daar iets van aan? "Kijk, bij mij bestaat er niets zoals een gesloten deur. Dat heb ik ook al gezegd: deze groep ligt kwalitatief zo dicht bij elkaar dat ik er vijf-zes zonder al te veel problemen zou kunnen vervangen. Ik verwacht geen perfectie in passing en voor de goal. Dan zou ik een slechte coach zijn die op hoger niveau speelde en te veel verwachtte. Ik verwacht wel inzet."