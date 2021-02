Vrancken geeft het toe: "Op dit moment een van de moeilijkste verplaatsingen"

KV Mechelen speelt zaterdagavond op bezoek bij KV Oostende. Een verplaatsing waar niemand echt op ligt te wachten.

Ook Wouter Vrancken zou liever wat anders doen dan in Oostende gaan spelen. “Op dit moment een van de moeilijkste verplaatsingen”, klinkt het bij Vrancken. “Het is knap wat Blessin daar heeft neergezet. Als we winnen, doen we nog voor álles mee. Dit wordt een belangrijke wedstrijd.”

Vrancken wil zich niet veel aantrekken van de extra-sportieve zaken met het ontslag van Penninckx als bestuurder. “Of mij dat bezig houdt? Ik wil er geen energie insteken, omdat ik er toch geen vat op heb. Zolang het geen negatieve weerslag heeft op het sportieve, laat ik me erbuiten. In de afgelopen 2,5 jaar heb ik al zo veel meegemaakt, dat je niet langer onnodige energie steekt in die dingen.”