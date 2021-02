Selim Amallah is geen Rode Duivel: "Eigenlijk heb ik nooit getwijfeld"

Selim Amallah van Standard koos er niet voor om voor de Rode Duivels te spelen. Nochtans heeft Roberto Martinez hem wel een tijdje gevolgd.

Selim Amallah koos niet voor de Rode Duivels. “Het was voor mij van kleins af aan duidelijk dat ik voor Marokko zou kiezen”, zegt hij aan HLN. “Ik had via een tussenpersoon contact met Martínez, maar eigenlijk heb ik nooit getwijfeld.”

“We keken thuis altijd naar de Marokkaanse nationale ploeg, de periode van Chamakh en Boussoufa. Ik kan het niet uitleggen, maar als ik naar ginder reis, voel ik me helemaal thuis. Het is een gevoel. Ik heb de juiste keuze gemaakt, al waren de Rode Duivels natuurlijk ook een mooie ervaring geweest.”

Bij Standard loopt het na een start vol schwung nu veel minder met 3 op 15. Tegen Anderlecht speelt hij zijn honderdste wedstrijd in de hoogste klasse. “Wees gerust, hier zit genoeg kwaliteit”, besluit Amallah.