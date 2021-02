Tom Pietermaat over moeilijke periode van Beerschot: "We waren veel te braaf"

Beerschot zat een tijdlang in een mindere periode en zette ook in de wintermaanden een teleurstellende reeks neer. Op bezoek in de Luminus Arena vielen de puzzelstukjes wel weer allemaal op de juiste plaats.

De slechte reeks van een in totaal povere 2 op 24 zorgde ook bij Tom Pietermaat voor de nodige frustraties: “Als het minder loopt kan ik me daar op het veld aan beginnen ergeren, maar ook thuis ben ik daar een hele avond slecht van. In die slechte periode waren we als elftal te braaf. Er was te weinig intensiteit”, vertelde Pietermaat aan Gazet van Antwerpen.

Ondanks de goede resultaten en zelfs tijdelijk de leidersplaats in het begin van het seizoen gingen de afgelopen weken wedstrijden tegen zowel KV Mechelen als de derby tegen Antwerp verloren. Er stonden nochtans enkele grote belangen op het spel, maar volgens de 28-jarige middenvelder lag het in deze nederlagen aan andere zaken: “De intensiteit was daar altijd aanwezig. We hebben toen te vaak de foute keuze gemaakt. Het is dan ook heel frustrerend voor de supporters dat het juist dan misloopt. Misschien is dat wel het grote verschil tussen 1A en 1B? Is de focus even minder dan straffen ze dat hier genadeloos af. Daarnaast vind ik KV Mechelen ook één van de drie best voetballende ploegen in de competitie.”