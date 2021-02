Kompany reageert op 'een andere coach had al lang gevlogen': "Perceptie kan ik niet tegenspreken, maar ik ga me niet excuseren voor één keer een privilege te krijgen"

Na de twee bijzonder zwakke prestaties van Anderlecht tegen Cercle en Kortrijk kwam er kritiek op Vincent Kompany. "Een andere trainer had al buiten gelegen", klonk het. Kompany reageerde daar vrijdag op: "Nul procent bezig met mijn eigen positie."

Kompany kreeg de vraag voorgelegd en reageerde er rustig op. "Kijk, ik vind het fantastisch om in mijn positie te zitten als coach. Ik heb gevraagd om veel verantwoordelijkheid, wetende dat glorie op korte termijn niet mogelijk was. Alle sterke mensen binnen de club weten dat het geen verhaal is van succes op korte termijn. Voor een andere club en andere mensen had ik dit waarschijnlijk niet gedaan. Maar wel voor Anderlecht", begon hij zijn betoog.

Maar of de naam Kompany hem in zijn stoel houdt... "Ik geloof zo hard in het project! Het is een verhaal waar ik 300 procent voor wil knokken en ik ben niks bezig met mijn eigen naam. Ik wil - en dit is volledig persoonlijk - dit wel even schetsen: ik heb in mijn leven zoveel nadelen moeten overwinnen. Als ik nu eens een privilege krijg, ga ik me daarvoor ook niet excuseren."

Mijn bijdrage is niet de naam Kompany

"Wat ik niet kan tegenspreken is de perceptie. Het was niet goed de laatste twee matchen. Ik ben bezig om dat op te lossen, dat is mijn werk. Dat is iets wat ik kan bijbrengen aan het Anderlecht van vandaag. Mijn bijdrage is niet de naam Kompany. Ik ben dag en nacht bezig met mijn ploeg, ik geniet elke dag. Ik geloof ook in de jongens waarmee ik samenwerk."

Uit de club kwam wel al het signaal dat play-off 1 cruciaal wordt. "Kijk, het allerbelangrijkste wat ik hier vandaag zeg: ik ben nul procent bezig met mijn eigen toekomst. Ik ben bezig met zoeken naar oplossingen. Ik ben geen aandeelhouder, geen speler meer en ik wist dat het geen makkelijke opdracht ging worden, los van de financiële situatie zelfs. We moeten de Mont Ventoux op en we zitten op de Baraque Fraiture."

"Ik ga hier niet plotseling verzuurd zitten omdat het niet loopt. Ik wist waar ik aan begon. Ja, we speelden twee slechte matchen en dat maakt het bij Anderlecht altijd moeilijker. Ik heb ook niks tegen de mening van anderen en ga daarom niet beginnen zagen. Daarom zei ik zondag ook dat jullie je werk moesten doen. Ik had het mijne."