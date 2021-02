Anderlecht-huurling kan naar AS Roma!

Paul Mukairu, de 21-jarige Nigeriaan van Anderlecht, kan naar de Serie A.

Tot dusver was Mukairu in negentien matchen voor Anderlecht goed voor vier goals en vier assists. Sinds de komst van Jacob Bruun Larsen moest hij wel vrede nemen met enkele invalbeurten, maar afgelopen weekend stond hij opnieuw in de basiself. In ieder geval zou er wel al interesse zijn voor de speler, want volgens Calciomercato.it azen onder meer AS Roma en Bayer Leverkusen op zijn komst komende zomer.

De interesse van AS Roma is zeer concreet want zij hebben al geïnformeerd bij zowel Anderlecht als de makelaar van de speler.

Anderlecht kan dus de aankoopoptie van Mukairu lichten - die zou 2,5 miljoen euro bedragen - en hem daarna meteen met winst doorverkopen.