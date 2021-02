Zijn de transfers de reden waarom AA Gent staat waar het nu staat of lag het aan de trainer?

Geen club die wellicht hogere ambities had dit seizoen dan AA Gent. Maar dat draaide eventjes anders uit dan verwacht.

Lag het aan de binnengehaalde transfers? “Neen, in transfers is het onmogelijk om altijd juist te zijn. Het is een kwestie van de slaagkansen te laten stijgen door zo grondig mogelijk te screenen”, zegt Ivan De Witte aan Het Nieuwsblad. “Daar lag het niet aan, wel aan Covid- en blessurepech."

Of aan de trainer? "En we hadden Bölöni niet mogen binnenhalen. Niet omdat hij geen goeie trainer is - dat is hij wel - maar omdat hij niet de juiste trainer was op het juiste moment. Alleen waren wij zeer gedreven om beter te doen dan vorig seizoen. En we zagen in de eerste weken dezelfde problemen als eind vorig seizoen. De ratio vervaagde. Terwijl we iets meer geduld met Thorup hadden moeten tonen.”

En vertrouwen is uiteindelijk alles. “Eens het vertrouwen slijtage vertoont, dan wordt het moeilijk omkeerbaar, ja. Dat is in mijn bedrijf ook zo. Vertrouwen is toch een motor van het leven? Dat ons bedrijf, Hudson, uitgroeide tot marktleider in België, is ook voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen van de markt. En bij Thorup was er al langer sprake van slijtage. Hoe hij bij Genk vertrok, wekte ook geen vertrouwen. Ik vond dat hij ook niet naar Genk had hoeven te gaan.”

Ook de aanstelling van Wim De Decker was misschien een fout. “Toen begonnen we eigenlijk al uitzicht te krijgen op de komst van Hein. Had Wim dat perfect gedaan, dan waren we met hem doorgegaan. Hij heeft een faire kans gekregen, maar we bleven verliezen.”