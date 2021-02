Nieuwe voorzitter én nieuwe coach voor Marseille

Coach André Villas-Boas is nog maar net ontslagen bij Marseille nadat hij zijn mening had gegeven over het reilen en zeilen van de club op sportief vlak. Jorge Sampaoli wordt de nieuwe trainer bij Marseille. Ook de voorzitter van de club wordt wandelen gestuurd.

Met een teleurstellende zevende plaats en 20 punten achterstand op leider Lille, moest er iets gebeuren in marseille. Frank McCourt, de Amerikaanse eigenaar van de Franse traditieclub heeft nu, onder druk van de supporters, ingegrepen. Voorzitter Jacques-Henri-Eyraud wordt aan de kant geschoven. Bekend gezicht Jorge Sampaoli is geen onbekende. Voor zijn avontuur in Brazilië was de Argentijnse trainer al trainer bij Sevilla en bondscoach van Argentinië. Marseille haalt de 60-jarige trainer dus opnieuw naar Europa. Frank McCourt annonce de profonds changements, ouvrant un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2021