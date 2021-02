Sheffield United op de rand van degradatie: Engelse club gooit reddingsboei naar Sander Berge (ex-KRC Genk)

Sander Berge vertrok vorig seizoen voor 22 miljoen euro naar de Premier League, maar daar beleeft zijn ploeg momenteel een rampseizoen. Sheffield United bengelt troosteloos onderaan het klassement en dreigt te degraderen naar de tweede klasse. Al kan de ex-speler van KRC Genk een overstap maken.

Sheffield United beleefde vorig jaar als promovendus een topseizoen en liet heel wat mooie dingen zien, ook Sander Berge. De Noor trok pas in januari naar de Premier League maar bewees meteen dat hij het niveau aankon.

Maar dit seizoen verloopt het een pak minder vlot voor The Blades. De rode lantaarn telt ondertussen al veertien punten minder op de eerste veilige plaats en lijkt zich dus ook op te maken voor een degradatie naar de Championship. Maar zal dat gebeuren met hun Noorse sterkhouder? Chris Wilder gaf onlangs mee dat ze hem bij een goed bod willen laten gaan.

De 23-jarige defensieve middenvelder ligt ondertussen al een tijdlang in de lappenmand, maar zou wel eens de overstap naar een andere ploeg kunnen maken. Eerder kwam Arsenal eens informeren, maar volgens verschillende Engelse media hoopt Aston Villa hem over te kunnen nemen. De club draait een goed seizoen en staat in de stand op een veilige achtste plaats, maar lijkt zich extra te willen versterken voor komend seizoen.