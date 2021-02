Keert Sofiane Hanni terug naar de Jupiler Pro League? "Het is zelfs een droom"

In het verleden maakte Sofiane Hanni het mooie weer bij Anderlecht en KV Mechelen, nu is hij actief bij het Qatarese Al-Gharafa SC. De Algerijnse spelverdeler sluit een terugkeer naar België niet uit, integendeel.

In een interview met Le Soir vertelt Sofiane Hanni over een eventuele terugkeer naar de Jupiler Pro League.

De gewezen spelverdeler van Anderlecht en KV Mechelen is zijn passage in ons land nog lang niet vergeten. Hij sluit ook een terugkeer naar België in de toekomst niet uit. Momenteel heeft Hanni nog een contract bij Al-Gharafa SC tot midden 2022.

"Ik doe hier mijn termijn uit. De directie wil me niet eerder laten vertrekken, omdat ze de laatste tijd al verschillende aanbiedingen hebben afgewezen. Ik zou het in ieder geval als een mislukking beschouwen mocht ik eerder naar België terugkeren. Allereerst wil ik mijn missie vervullen om Al-Gharafa een titel te geven," klinkt het bij de Algerijnse spelverdeler.

België

De liefde voor ons land is echter nooit overgegaan bij Hanni: "Mechelen en Anderlecht blijven uiteraard in mijn hart. Ik zou er met veel plezier naar terugkeren. Het zou zelfs een droom zijn. Mijn vrouw houdt van België en mijn dochter is er vier jaar geleden geboren."

Vincent Kompany mag altijd eens bellen want het feit dat Anderlecht een moeilijke periode kende na zijn vertrek schrikt de 30-jarige Algerijn niet af. "Hoe groter de uitdaging, hoe meer ik hem wil aangaan. Hoe wanhopiger de situatie lijkt, hoe gemotiveerder ik ben en hoe beter ik speel!", klinkt het vastberaden.