Exact 20 jaar geleden behaalde de Rode Duivels hun grootste zege ooit!

Grootste zege ooit, eén debutant en twee spelers die hun enigste doelpunt ooit maakten voor de Rode Duivels. Het was een memorabele avond 20 jaar geleden.

Dag op dag 20 jaar geleden behaalde de Rode Duivels hun grootste zege ooit. Het werd 10-1 tegen San Marino. Het was tegelijkertijd voor één speler zijn debuut namelijk Daniël Van Buyten, uiteindelijk zou hij 85 wedstrijden spelen voor de Rode Duivels waarin hij 10 keer tot scoren kwam.

Voor zowel Yves Vanderhaeghe als Walter Baseggio was het hun 1ste goal voor de Rode Duivels. Vanderhaeghe zou in totaal 48 keer in actie komen voor de nationale ploeg. Als Rode Duivel was hij goed voor twee doelpunten. Vanderhaeghe opende de monsterscore met een gekruist schot en zorgde net na de rust met een schuiver in de korte hoek voor de 4-0. Dit waren ineens ook zijn enigste twee doelpunten in het shirt van de Rode Duivels

Walter Baseggio zou in totaal 27 interlands spelen voor de Rode Duivels. Hij scoorde, net zoals Vanderhaeghe, in deze partij zijn enigste doelpunt voor de Rode Duivels.