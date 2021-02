Huurling ontevreden over zijn speelkansen bij KV Mechelen: "De club had me meer minuten beloofd"

KV Mechelen koos afgelopen wintermercato met de komst van Ferdy Druijf voor extra aanvallend geweld. De Nederlander hoopte zich in de Jupiler Pro League in de kijker van zijn club AZ te spelen, maar moet zich vooral tevredenstellen met een rol als invaller. Daar is hij niet echt gelukkig mee.

De 23-jarige spits stond in de Eredivisie gekend als een supersub, maar wilde daar graag verandering in brengen. Hij trok deze winter op huurbasis naar het AFAS Stadion in de hoop een plekje in het basiselftal te veroveren. Ook bij KVM geraakte hij verzeild op de bank.

De huurling trof in de competitie nog maar één keer raak voor zijn club. Dat deed hij opnieuw als invaller, maar deze keer op het veld van Beerschot. Toch is Druijf nog niet tevreden van zijn avontuur in Mechelen: "Ik had gehoopt op meer minuten, dat had de club tijdens de onderhandelingen ook beloofd. Tot nu toe is dat minimaal geweest. Ik ben naar hier gekomen om basisspeler te worden", klonk de spits vastberaden in een interview aan Voetbalzone.

De jongens van Wouter Francken zijn bezig aan een heus inhaalmanoeuvre en naderen plots tot op enkele punten van play-off 1, Ferdy Druijf blijft dan ook ambitieus : "Ik wil belangrijk zijn voor het team en met Mechelen strijden om de play-offs.”

Druijf wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van AZ maar KVM bedong ook een aankoopoptie. De Nederlander kwam al elf keer in actie, al was dat nog maar drie keer als basisspeler. Naast zijn doelpunt in de competitie deed hij ook in de Croky Cup één keer de netten trillen.