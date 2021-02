Mike Vanhamel zit met dubbel gevoel: "Moesten iets verzinnen om hen te verrassen, maar is niet gelukt"

Beerschot heeft deze middag 2-2 gelijkgespeeld tegen Moeskroen. Lang leek Beerschot geen aanspraak te kunnen maken op een punt, maar in het absolute slot wist de ploeg alsnog twee keer te scoren.

Mike Vanhamel houdt een dubbel gevoel over aan dit punt. "In de voorbije wedstrijden hadden we 85 goede minuten en vijf mindere minuten en vandaag was het andersom. Het levert wel meer punten op, maar Moeskroen moet elke week in een egelstelling spelen, dus wij moesten iets verzinnen om hen te verrassen, maar het is niet gelukt", legde de doelman van Beerschot uit.

Bij een 1-2 achterstand ging Vanhamel mee naar voor om een gelijkspel uit de brand te slepen. "De bank vond het ook vreemd dat ik mee ging. Een inworp van Jan Van den Bergh is zoals een hoekschop, dus ik wilde meegaan, omdat ik vond dat er strijdlust ontbrak op de eerste ballen. De 2-2 valt en ik denk niet dat ik de bal raak, maar ik heb mijn werk gedaan en heb gedaan wat ik moest doen", aldus Vanhamel.