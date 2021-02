🎥 Anderlecht wordt na winst tegen Standard door supporters getrakteerd op warm onthaal

Anderlecht heeft een belangrijke overwinning tegen Standard beet. Daarom besloot de aanhang om hen te trakteren op een warm onthaal, al moesten ze wel even geduld uitoefenen.

Na teleurstellende prestaties tegen Cercle Brugge en KV Kortrijk kon er in de Clasico tegen Standard (1-3) opnieuw gewonnen worden. Dankzij deze belangrijke driepunter doet paars-wit opnieuw mee voor een plekje in play-off 1. De supporters riepen daarom op om in de buurt van het oefencentrum in Neerpede hun spelersbus zingend te verwelkomen.

Het duurde wel even vooraleer de bus op zijn bestemming aankwam. De supporters van Standard blokkeerden de parking waardoor men niet kon vertrekken uit Luik, zelfs Vincent Kompany ging een woordje babbelen met de aanhang van hun tegenstander.