Is Yves Vanderhaeghe de juiste man voor Cercle Brugge? "Hij probeert een positieve sfeer in het elftal te houden"

Cercle Brugge heeft opnieuw een gouden zaak gedaan in de strijd om het behoud. Vorige week wonnen ze op het veld van Moeskroen, zaterdag werd in eigen huis dan weer rode lantaarn Waasland-Beveren verslagen.

Bij de Vereniging maakte ook linksachter Vitinho opnieuw heel wat indruk. De Braziliaan speelt ondertussen al twee seizoenen in het Jan Breydelstadion, maar lijkt zich nu pas echt door te kunnen zetten bij zijn club: “Na twee moeilijke seizoenen loopt het dit jaar voor mij persoonlijk stukken beter. Hoewel ik me misschien nog wel comfortabeler voel op de rechtsachter. Maar als de coach me hier nodig heeft, speel ik zonder morren op deze positie”, vertelde de uitblinker in een interview aan zijn club.

Yves Vanderhaeghe begon zijn avontuur bij Cercle Brugge op de zeventiende en voorlaatste plaats, maar na overwinningen tegen onder meer Moeskroen en Waasland-Beveren pronkt het opnieuw boven de degradatiestreep. Dat is volgens Vitinho ook de verdienste van de technische staf: “Ik voel veel vertrouwen van de coach. Hij is iemand die veel met zijn spelers praat en probeert een positieve sfeer in het elftal te houden. We kijken uit naar de resterende vijf competitiewedstrijden, en natuurlijk ook de beker.”