Daags na glansprestatie: Francis Amuzu in het vizier van buitenlandse clubs

De vleugelspeler leverde zondagmiddag een geweldige prestatie in de Clasico en was één van de belangrijkste pionnen op het veld. Hij kroonde zich met een doelpunt en een assist tot matchwinnaar, en deze prestatie is ook het buitenland niet ontgaan.

Francis Amuzu reageerde alert na mistasten in de Luikse verdediging en bracht daarmee paars-wit op voorsprong. In de slotseconden zette hij Dauda met een assist op weg naar de 1-3 eindstand. Een deugddoende zege voor de jongens van Vincent Kompany, ze beleefden enkele moeilijke weken maar lijken nu opnieuw mee te vechten voor een plek in de top vier. Volgens Sudpresse wordt het 21-jarig jeugdproduct momenteel op de voet gevolgd door Fenerbahçe en Eintracht Frankfurt. Deze twee clubs voegen zich bij een lange lijst van geïnteresseerden. Eerder toonden ook Nottingham Forest, Olympiakos, Keulen, Mainz en AZ Alkmaar al interesse in Amuzu. Rinkelt de kassa voor RSCA? De Belgisch jeugdinternational heeft in het Lotto Park nog een contract tot 2024.