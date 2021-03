📷 Voormalig Antwerp-speler en nationale volksheld van Burkina Faso Jonathan Pitroipa kondigt afscheid aan

Doet de naam Jonathan Pitroipa nog een belletje rinkelen? De Burkinese voetballegende speelde in het verleden nog een korte periode op de Bosuil, maar trok uiteindelijk naar Paris FC. Daar heeft hij nu zijn pensioen aangekondigd.

De inmiddels 34-jarige Jonathan Pitroipa werd enkele dagen geleden ontslagen door de Franse tweedeklasser en heeft nu ook besloten om zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen. De middenvelder heeft een mooie carrière achter de rug. Zo kroonde hij zich in 2013 tot beste speler van de CAF Africa Cup of Nations, waar hij Burkina Faso tot in de finale van het toernooi loodste.

In het verleden speelde Pitroipa voor Hamburg, Stade Rennes en Al Jazira tot hij in 2017 voor een avontuur op de Bosuil koos. Bij Antwerp liet hij uiteindelijk een bleke indruk achter. In totaal kwam hij maar in 10 officiële wedstrijden in actie voor The Great Old.