De pitbull van Anderlecht amuseerde zich op Sclessin: "Deze intensiteit in alle nog resterende matchen"

Als er strijd moet geleverd worden, heeft Vincent Kompany altijd eentje rondlopen die haantje de voorste wil zijn. Heel zijn ploeg kon qua inzet en mentaliteit niets verweten worden, maar Josh Cullen stak er toch weer bovenuit.

De Ierse middenvelder heeft nog geen enkele echt slechte wedstrijd gespeeld. Tegen Standard was het echter echt knokken geblazen en dan is hij in zijn element. Cullen liep zich kapot, stopte af, recupereerde en maakte wel eens een fout als hij het nodig vond. Carcela, Amallah en Balikwisa kregen regelmatig te maken met de potige Cullen.

Amuzu werd uitgeroepen tot 'man van de match' voor zijn doelpunt en assist, maar Cullen leek ons nog net een iets belangrijker onderdeel van de winst op Sclessin. "Het was belangrijk om met de juiste intensiteit naar buiten te komen", grijnsde hij. "We wisten van die rivaliteit tussen de twee clubs hoor. We hebben de voet op geen enkel moment van het gas gehaald. We moesten alles geven en dat hebben we ook gedaan."

Spijtig dat Anderlecht de gelopen kilometers niet deelt, maar het moet intussen indrukwekkend zijn, het gemiddelde van Cullen. "Josh doet alles wat je van hem vraagt", zei Kompany ons. "Je kan hem opdrachten meegeven en je weet dat hij die gaat uitvoeren."

Ondanks de vele afgelegde kilometers leek Cullen zich te amuseren. "Je speelt gewoon graag zulke wedstrijden", lachte hij. "Maar het is nu zaak om dezelfde intensiteit te tonen in alle wedstrijden die we nog moeten spelen. We hebben nu toch de lat gelegd. Daar moeten we elke keer over."