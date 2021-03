'Ook Ajax sluit zich aan bij het rijtje Europese subtoppers dat Anderlecht-talent wil binnenrijven'

RSC Anderlecht kent een wisselvallig seizoen. Zo gaat dat natuurlijk met een ploeg met veel jonge spelers. De consistentie ontbreekt soms nog, maar het talent van sommige van die jongens staat buiten kijf en dat is ook de buitenlandse scouts niet ontgaan.

Een Anderlecht-huurling met een bijzonder interessant profiel is Paul Mukairu. De Nigeriaan combineert atletische kwaliteiten met een grote technische bagage. De flankspeler kan definitief van Antalyaspor worden overgenomen voor drie miljoen euro.

Dat is een flink bedrag voor het financieel noodlijdende paars-wit. Het is dus nog maar de vraag of de Brusselaars dat bedrag kunnen ophoesten. De buitenlandse clubs volgen de situatie rond Mukairu dan ook op de voet.

Eerder was er al interesse van Bayer Leverkusen, AS Roma en Tottenham Hotspur. Nu komt volgens Score Nigeria ook AFC Ajax op de proppen. Zo wordt het alsmaar minder waarschijnlijk dat Mukairu ook volgend seizoen nog in het Lotto Park zijn kunstjes zal vertonen.