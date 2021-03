Pro League reageert op supportersbijeenkomsten in Luik en Anderlecht: "Dit was geen goed idee"

De vele honderden supporters die voor de match in Luik de spelers kwamen aanmoedigen, de honderden die de spelersbus van Anderlecht opwachtten... Het zorgde voor een storm aan kritiek. De Pro League vraagt de fans om zich aan de regels te houden om dit seizoen nog met toeschouwers te spelen.

De coronamaatregelen werden gisteren in Luik helemaal niet gerespecteerd. Vele honderden maakten er een paar gezellige uurtjes van met alcohol en muziek terwijl ze wachtten op de spelersbus.

"Voetbal is passie, dat weten we allemaal. Dit seizoen kunnen we die passie niet samen beleven. Frustrerende tijden. Desalniettemin respecteren de honderdduizenden voetbalfans de maatregelen op voorbeeldige wijze. Onze oprechte dank hiervoor", klinkt het. "De taferelen van supportersbijeenkomsten die dit weekend te zien waren, zijn echter geen goed idee."

"We begrijpen dat fans hun club en de wedstrijdsfeer missen. Clubs missen ook hun fans. De gezondheidsmaatregelen gelden echter voor iedereen, van het strand van Oostende over het Sint-Pietersplein in Gent tot de poorten van de stadions en trainingscentra, in Luik, Anderlecht of elders."

Marc Van Ranst liet gisteren al weten dat "dit bewijst dat voetbal met fans nog geen goed idee is". Een doorn in het oog van de Pro League, dat dit seizoen nog weer supporters wil toelaten.

"De Pro League is in overleg met de overheid en met de virologen om een veilige terugkeer naar de stadions nog dit seizoen mogelijk te maken. Laten we samen nog even doorzetten, betere tijden zijn op komst."