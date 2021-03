Pietermaat is héél gelukkig op het Kiel: "Ik zou blindelings voor het leven tekenen bij Beerschot, maar dat is een droom van mij"

Het verhaal van Tom Pietermaat leest als een spookje. De middenvelder zette in 2014 een stapje terug om met het toenmalige KFCO Beerschot-Wilrijk in vierde klasse te gaan voetballen. "Het is een droom om nu toch op het hoogste niveau te voetballen."

Het lijkt in de sterren te staan geschreven dat Tom Pietermaat een meubelstuk zal worden op het Kiel. “De fans houden alleszins van mijn mentaliteit. (lacht) Ik ben dan ook dankbaar dat ik mijn contract voor drie seizoenen heb kunnen verlengen.” “Ik zou blindelings een contract voor het leven tekenen bij Beerschot”, geeft de middenvelder zijn bazen een hint. “Naar een andere club in België zie ik me niet gaan. Al is spelen in Schotland wel een grote droom van mij. Ik ben als van kleinsaf een fervent fan van Celtic FC.”