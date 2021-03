Zoekt Club Brugge naar extra concurrent voor Bas Dost? 'Blauw-zwart zet jonge Fransman op het verlanglijstje'

Club Brugge beleeft opnieuw een indrukwekkend seizoen in de Belgische competitie, maar is ondertussen ook al bezig met de toekomst. Sinds januari heeft blauw-zwart met Bas Dost een goalgetter voorin rondlopen, maar nu hebben ze ook een jonge Fransman van FC Nantes op het oog.

Daar ligt Randal Kolo Muani nog onder contract tot 2022, maar hij zou zijn overeenkomst niet willen verlengen. De 22-jarige aanvaller staat volgens Footmercato ook in de belangstelling van RB Leipzig, Frankfurt en Club Brugge. Een doelpuntenmachine is hij echter (nog) niet. Dit seizoen kwam hij 24 keer in actie, daarin trof hij nauwelijks drie keer raak. Al draait het ook vierkant bij zijn werkgever.

FC Nantes beleeft dan ook een barslecht seizoen in de Ligue 1. Ze staan momenteel op een voorlaatste plaats. Misschien speelt dit ook wel een rol in de transferplannen van Muani?

Benieuwd of de Belgische landskampioen ook zal doorduwen voor de jonge aanvaller. In het Jan Breydelstadion geniet momenteel Bas Dost de voorkeur op zijn concurrenten, maar misschien kan de jonge Fransman hem wel het vuur aan de schenen leggen?