19-jarig toptalent wordt klaargestoomd voor het grote werk bij Club Brugge na het uitvallen van Dost

Club Brugge heeft de laatste week een flinke klap te verwerken gekregen. De competitieleider werd door Dynamo Kiev uit de Europa League gekegeld en verloor bovendien in die wedstrijd Bas Dost.

Het wordt dus behelpen in de spits de komende weken, want corona heeft vooral in de offensieve sector slachtoffers gemaakt. Badji kreeg daardoor weer meer speelminuten de afgelopen week, maar er zit nog een youngster in de wachtkamer.

Daniel Perez zat tegen OHL al in de selectie, maar mocht zijn debuut nog niet vieren. Volgens Venezolaanse bronnen zal het echter niet lang meer duren vooraleer hij zijn eerste speelminuten bij de hoofdmacht van blauw-zwart zal meepikken.

De Venezolaanse spits is nog niet lang in Brugge, maar liet al goede dingen zien en was meteen trefzeker in zijn eerste wedstrijd voor Club Brugge NXT. Volgens de Venezolaanse journalist Carlos Tarache mag de 19-jarige hopen op zijn debuut in de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem.