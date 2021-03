Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge) weer in opspraak: Nigeriaan ontvangt rijverbod en moet examens opnieuw afleggen

Emmanuel Dennis ruilde afgelopen wintermercato het Jan Breydelstadion in voor het RheinEnergieStadion in Keulen, maar het enfant terrible blijft in ons land voor oproer zorgen. De Nigeriaan kreeg dinsdagmorgen een rijverbod van drie maanden.

De 23-jarige aanvaller werd op 21 september 2019 geflitst tegen een snelheid van maar liefst 134 kilometer per uur, waar slechts 90 was toegelaten. Dat bleef niet zonder gevolgen, vandaag verscheen zijn zaak voor de politierechtbank. Eerder verklaarde Dennis al dat hij zelf niet achter het stuur zat, maar wie dan wel? Daarop kon hij geen antwoord geven. Ook in de rechtszaal vroeg zijn advocaat nog uitstel zodat hij kon achterhalen wie de bestuurder van de Mercedes was, maar de politierechter verwees het verzoek zonder aarzelen naar de prullenmand. Emmanuel Dennis kreeg in 2017 al een veroordeling voor vluchtmisdrijf, in 2019 werd hij dan weer vervolgd omdat hij betrokken raakte bij een ongeval. Volgens Het Nieuwsblad ontvangt de aanvaller nu een rijverbod van drie maanden en een boete van 704 euro. Tot slot moet hij ook opnieuw voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen slagen.