Cercle-legende Frederik Boi blikt vooruit op de rest van het seizoen: "De bekerfinale halen kan voor een mentale boost zorgen"

Cercle Brugge speelt morgen de kwartfinale van de Beker van België tegen Anderlecht. Ze zitten dus bij de vier laatste overblijvers in de beker, maar moeten tegen de degradatie vechten in de competitie. We blikken met clubicoon Frederik Boi vooruit op de komende weken.

Frederik Boi speelde in zijn carrière maarliefst 302 wedstrijden voor Cercle Brugge. Dat zijn de meeste wedstrijden die een speler ooit speelde voor de Vereniging. Sinds Boi in 2015 stopte bij Cercle is hij niet meer actief in de voetbalwereld. Momenteel werkt hij bij het Japans technologiebedrijf Epson. Ookal is hij niet meer actief in het voetbal, blijft hij een fanatieke aanhanger van zijn Cercle Brugge .

Frederik Boi, wat vind jij van Cercle Brugge dit seizoen?

"Het was een bizar jaar, alweer. Het startte goed, waarna een inzinking volgde om u tegen te zeggen. Nu, op het moment dat de nood het hoogst is pakken ze toch weer zes op zes. Ik vraag me dan af of het altijd nodig is om het zo moeilijk te maken."

"Het is jammer, als je bekijkt wat voor een vreemd seizoen dit geweest is, dat Cercle nu zo laag staat. Als ze ooit ergens hadden kunnen geraken was het wel nu geweest. Zulte Waregem stond eerst helemaal achteraan in het klassement en strijdt nu mee voor een plek in play-off 1. Ik denk dat dat in een normaal seizoen bijna onmogelijk zou geweest zijn."

Cercle heeft misschien wel het moeilijkste schema van de drie degradatiekandidaten met wedstrijden tegen Genk, Gent, Beerschot, Oud-Heverlee Leuven en Oostende. Hoe schat je hun kansen in om toch in eerste klasse te blijven?

"Ik hou zeker weten de hoop hoog. Als je bekijkt wat voor wedstrijden Cercle al gespeeld heeft dit jaar, weet je dat het niet altijd een nadeel is voor de Vereniging om tegen een topclub te spelen. De wedstrijd van enkele weken geleden tegen Anderlecht bijvoorbeeld hadden ze altijd moeten winnen! Anderlecht is dan wel niet de topclub van weleer, maar ze staan toch nog altijd mooi op de vijfde plek. Ook tegen Club Brugge waren ze heel goed, dus ik zie Cercle zich wel redden."

Mocht jij nu trainer zijn van Cercle Brugge, zou je je spelers dan aanraden om het rustig aan te doen in de beker met het oog op de degradatiestrijd?

"Nee, zeker en vast niet. In het seizoen 2012-2013 keerde ik terug van Oud-Heverlee Leuven naar Cercle. Dat seizoen speelden we onder Lorenzo Staelens zowel play-off 3 als de bekerfinale. De bekerfinale was tegen Genk. We speelden daar een zeer sterke wedstrijd, maar verloren wel met 0-2. Ondanks het verlies hadden we enorm veel vertrouwen getankt uit die finale."

"Die extra boost van vertrouwen kwam net op het juiste moment. Ookal stonden we op de laatste plaats in de reguliere competitie, toch wisten we de play-off 3 tegen Beerschot te winnen. Ook de eindronde voor promotie die daarop volgde tegen Westerlo, Moeskroen en Woluwe wisten we te winnen. Zo degradeerden we uiteindelijk toch niet. Ook dit seizoen kan de bekerfinale halen voor een mentale boost zorgen."

Het zou dus zomaar kunnen dat Cercle volgend seizoen Europees voetbal speelt, maar ook in 1B zit.

"Ja, die kans bestaat, maar schat ik heel klein in. Dat is wel enkel en alleen omdat Cercle niet zal degraderen (lacht)! Nee maar, we moeten eerlijk zijn, er zitten met Standard, Club Brugge en Anderlecht nog drie grote ploegen in de beker. De kans dat ze hem zullen winnen is dus wel redelijk klein, maar je weet nooit. Het allerbelangrijkste is nu gewoon die degradatie afwenden."

Is Yves Vanderhaeghe de geknipte man om Cercle in 1A te houden?

"Ik denk dat hij de coach is die op dit moment het meeste uit Cercle kan halen. Ook als voetballer zou hij bij de Vereniging gepast hebben. Vanderhaeghe is niet veel blabla, maar vooral kei hard werken. De keuze voor mensen als Yves Vanderhaeghe en Thomas Buffel zullen alle supporters van Cercle wel kunnen appreciëren. Beide hebben ze een verleden bij de club en het hart op de goede plaats. Zij zullen er alles aan doen om Cercle in 1A te houden."

"Paul Clement is opzich geen slechte trainer, maar hij bleef teveel vasthouden aan zijn manier van werken. Uiteindelijk bleek dat die manier niet meer aansloeg. Clement is een sympathieke mens, maar op een gegeven moment moet je een beslissing maken. Je merkte dat het geduld begon op te geraken bij zowel de supporters als bij de medewerkers van de club. Oké als je mooi voetbal wilt spelen, maar je moet het ook koppelen aan resultaten."