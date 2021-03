Deze spelers misten nog geen minuut in de Jupiler Pro League dit seizoen

Slechts twee spelers stonden dit seizoen al elke minuut tussen de lijnen in onze vaderlandse competitie. Het moet ons niet verbazen dat dit twee doelmannen zijn. Mike Vanhamel van Beerschot en Hervé Koffi van Moeskroen misten nog geen minuut.

De doelman van Moeskroen, Hervé Koffi, en de doelman van Beerschot, Mike Vanhamel, zijn de enige twee spelers die nog in de running zijn om elke minuut vol te maken dit seizoen. Koffi wordt door Moeskroen gehuurd van LOSC Lille en is aan een mooi seizoen bezig. In totaal deed hij al 100 reddingen en kon hij vier keer de nul houden. Het is ook opvallend dat Koffi tien doelpunten minder tegen kreeg dan Vanhamel.

Desondanks is Mike Vanhamel aan een mooi seizoen bezig bij Beerschot. Na 29 speeldagen staan ze op de achtste plaats in het klassement, een mooi resultaat voor een promovendus. Vanhamel deed 20 saves minder dan Koffi en strandt op 80. Hij hield ook wel al vier keer zijn netten schoon.

Veldspelers

De laatste keer dat een veldspeler geen minuut miste was in het seizoen 2017-2018. Toen speelden zowel Brandon Mechele voor Club Brugge, Erdin Demir voor Waasland Beveren als Ibrahima Seck voor Waasland Beveren en KRC Genk elke minuut van het seizoen. Dat seizoen misten ook doelmannen Kaminski en Coosemans geen minuut.