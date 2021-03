Igor Vetokele (Westerlo) vindt na de winterstop blindelings de weg naar doel: "Maar we lieten aardig wat kansen liggen"

De titelstrijd in 1B lijkt al lang beslist, maar daarachter blijft het nog steeds spannend. Westerlo lijkt onder impuls van een vlotscorende Igor Vetokele nog een gooi te doen naar de tweede plaats. De spits is dan ook gelukkig dat hij zijn ploeg opnieuw kan helpen.

De motor van de Kemphanen sputterde even: ze lieten punten liggen tegen zowel Lommel (1-1) als RWDM (2-1), maar afgelopen weekend had het tegen Deinze opnieuw een klinkende 4-0 zege beet: “We hebben orde op zaken gesteld, maar we lieten aardig wat kansen liggen. De score had hoger kunnen oplopen”, vertelt Vetokele aan Gazet van Antwerpen.

De spits verkeert in bloedvorm en trof na de winterstop al viermaal raak voor zijn club, dat brengt zijn totaal op negen treffers: “Ik zit gewoonweg lekker in mijn vel. Na de coronaperiode had ik het even moeilijk en dat resulteerde tot een mindere periode op het veld. Ik kan het elftal met mijn doelpunten helpen, maar we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd.”

Hangt de promotie in de lucht? Plaats twee telt nauwelijks één punt meer dan Westerlo. Woensdag wacht de inhaalwedstrijd op het veld van rode lantaarn Club NXT, maar toch blijven ze op hun hoede: “Op papier lijkt het inderdaad eenvoudig, maar de voorbije wedstrijden tegen de beloften hadden we het steeds moeilijk.”