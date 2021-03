Pech blijft verhuurde Beerschot-speler achtervolgen: "Ik zal nooit meer helemaal pijnvrij op een veld staan"

Jorn Vancamp heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn uitleenbeurt aan FC Eindhoven. De door Beerschot verhuurde aanvaller speelde de openingsmatch, maar daarin ging het meteen weer fout.

Na een zware enkel- en spierblessure bij Beerschot is het de derde keer dat Vancamp aan de kant staat in minder dan een jaar. Nochtans leek het een simpele scheur in de hamstrings toen hij in zijn eerste match bij FC Eindhoven naar de kant moest.

“Maar intussen zit ik er wel al vijf maanden mee. ­Eigenlijk was ik op het moment dat ik die blessure opliep nog niet klaar om aan een wedstrijd te starten. Ik stond nog geen halfuur op het veld en het was alweer voorbij. Misschien wilde ik me te graag ­tonen", vertelt hij in GvA.

Maar vijf maanden... “Toen ik na zes ­weken bijna fit was, ging het bij een van de laatste testen opnieuw mis. Na één sprintje voelde ik het opnieuw scheuren in de hamstring. Ik zal nooit meer helemaal pijnvrij op een voetbalveld kunnen staan. Ik zal altijd een zorgenkindje blijven. Op twee jaar tijd heb ik mijn kruisband gescheurd, een zware enkelblessure opgelopen en nog een heleboel spierblessures ­gehad. Mijn lichaam heeft heel wat moeten verwerken. Ook mentaal was dat niet gemakkelijk.”