KBVB en co lanceren een nieuw actieplan tegen discriminatie in het Belgisch voetbal

De KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF (L'Association des Clubs Francophones de Football) hebben de afgelopen maanden samen met vertegenwoordigers vanuit diverse achtergronden een nieuw actieplan tegen racisme en discriminatie uitgewerkt. Het doel is om het melden ervan een pak toegankelijker te maken.

Hoewel voetbal een feest zou moeten zijn voor iedereen is dat echter niet altijd overal het geval. Racisme en discriminatie zijn twee grote maatschappelijke problemen die ook geregeld in het voetbal de kop opsteken.

De KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF willen hier tegen optreden meldt Het Laatste Nieuws. Ze stelden samen met een groep van twintig vertegenwoordigers uit allerlei verschillende gemeenschappen een nieuw actieplan op dat als voornaamste doel het melden van racisme en discriminatie toegankelijker moet maken. Die vertegenwoordigers zijn elk door hun eigen ervaringen betrokken bij het Belgisch voetbal.

Meldpunt

De federaties gaan een Diversity Board oprichten wat moet dienen als een meldpunt of klankbord waar mensen hun ervaringen met discriminatie tijdens het voetbal kunnen delen. Je kan je voortaan als individu of als club melden via rbfa.be/cometogether en via de websites van Voetbal Vlaanderen en ACFF. Het meldpunt zal ook in de komende maanden nog verder ontwikkeld worden.

Vertegenwoordiging

Er komt met Samia Ahrouch bij de KBVB ook een nieuwe inclusiemedewerkster die meteen met de bevindingen van het Diversity Board aan de slag zal gaan. Samen met de verschillende departementen zal zij het nieuwe actieplan gaan uitvoeren.

De KBVB wil dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt door hen en gaat daardoor binnenkort ook in hun Raad van Bestuur enkele nieuwe leden met diverse achtergronden aanstellen.

Opleiding

Tegen 2024 willen de drie federaties ook alle scheidsrechters in amateur- en profvoetbal, jeugdverantwoordelijken, veiligheidsverantwoordelijken en trainers opleiden over hoe ze discriminatie en racisme moeten aanpakken en wat ze kunnen doen om het te voorkomen.

Screening

De KBVB gaat ook samenwerken met verschillende universiteiten en hogescholen die onderzoek zullen doen naar de werking van het nieuwe actieplan zodat er ook snel bijgestuurd kan worden waar nodig.

Communicatie

Volgens de KBVB is communicatie de sleutel om dit probleem te bestrijden. Ze vragen dan ook aan iedereen die iets met het Belgische prof- of amateurvoetbal te maken heeft om mee te werken met hun initiatief.

Sancties

Natuurlijk moeten de personen die deze regels, ondanks de campagne, aan hun laars lappen gestraft worden. Dat zou gebeuren door middel van een nieuw orgaan, namelijk de Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme. Die zou niet enkel en alleen bestaan uit juristen maar ook uit mensen met expertise omtrent discriminatie. Het orgaan zal alle discriminatiezaken in het Belgische prof- en amateurvoetbal behandelen.