Uitschakeling in Europa League kwam hard aan in Brugge: "Ik kon alles horen en zien"

De uitschakeling tegen Kiev in de Europa League kwam ontzettend hard aan, maar trainer Philippe Clement wil niet bij de pakken blijven zitten.

De teleurstelling is niet te beschrijven. “De ontgoocheling in de kleedkamer was enorm: dat kon ik zien via de beelden die ik doorkreeg. Ik kon alles horen en zien wat er gezegd werd en de spelers waren er niet goed van”, vertelt Philippe Clement.

Nochtans kon blauwzwart dit Kiev meer dan aan, zelfs met een waslijst aan afwezigen. “Ondanks al die besmettingen en de omstandigheden hadden we zowel thuis als uit de kans om te winnen. Qua inzet, mentaliteit en groepsgeest verdienen al mijn spelers een dikke pluim.”

En dus moet alles en iedereen in België het gelag betalen. “De uitschakeling kwam wel hard aan, want we hadden Europese ambities. Maar iedereen is nu gebrand op die twee andere verhalen: die willen we afmaken.”