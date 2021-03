Koen Casteels zet in Bundesliga straffe reeks neer maar stijgt niet in pikorde van bondscoach Martinez: "Eerste twee plekken zijn al bezet"

Koen Casteels maakt indruk in Duitsland en is bezig aan een indrukwekkende reeks. Hij heeft in de Bundesliga namelijk al zijn zevende clean sheet op rij beet. Een luxe dus voor Wolfsburg, ze lijken maar één keer te moeten scoren om de drie punten mee naar huis te nemen.

De 28-jarige doelman houdt al wekenlang zijn netten schoon. Afgelopen weekend werd Hertha Berlijn (2-0) met lege handen weer naar de Duitse hoofdstad gestuurd, ondertussen pronkt de 0 al voor een zevende keer op rij op het bord: “Hij doet het heel goed. Deze statistieken zijn uitzonderlijk”, vertelt voormalig doelman en analist Frank Boeckx aan onze redactie.

Koen Casteels is ondertussen 666 minuten ongeslagen. De laatste gelukkige was Willi Orban van RB Leipzig die op 16 januari de 2-2 eindstand vastlegde. Sindsdien zette Wolfsburg een indrukwekkende reeks neer en nestelt het zich onder impuls van de onverslaanbare doelman op een derde plaats in de rangschikking: “Het is zo dat je dan als ploeg weet dat je maar één doelpunt nodig hebt om te winnen. Je speelt dus met het nodige vertrouwen. Dat is niet alleen een boost voor de doelman, maar voor heel de ploeg.”

Een buitenkans voor Europese topploegen?

Zit er voor de aanvoerder van Wolfsburg nog een toptransfer aan te komen? Deze prestatie zal ook de Europese grootmachten niet zijn ontgaan. Daarnaast kan pakweg Borussia Dortmund een betrouwbaar sluitstuk nog goed gebruiken. Al kan het coronavirus nog wel eens roet in het eten strooien: “Als Koen die stap kan zetten moet en zal hij dat ook doen. Het is wel zo dat de transfermarkt volledig gewijzigd is sinds de pandemie. Het is op voorhand minder duidelijk of clubs gaan zoeken naar nieuwe versterkingen.”

Deze statistieken zijn dus een droom van elke doelman. Daarnaast heeft Casteels, samen met Gulacsi van RB Leipzig, de meeste clean sheets in de Bundesliga beet (11). Hiermee doet het Genkse jeugdproduct zelfs evengoed als Thibaut Courtois. Er bestaat toch geen discussie meer over zijn status als derde doelman bij de Rode Duivels?

Hevige concurrentie bij de Rode Duivels

Door de supporters wordt er zelfs al een tijdlang geopperd om hem te promoveren tot de nieuwe doublure van Thibaut Courtois, maar daar is de ex-doelman van onder meer Anderlecht, Antwerp en AA Gent niet mee akkoord: “Simon Mignolet is een onmisbare schakel bij Club Brugge. De rol van eerste en tweede doelman staat al lang vast, ik denk zelfs dat er meer concurrentie is voor het derde plekje. Hendrik van Crombrugge (Anderlecht) en Matz Sels (Strasbourg) zijn momenteel geblesseerd, maar als ze volledig fit zijn kunnen ze het vuur zeker aan de schenen leggen.”

De indrukwekkende reeks na het 2-2 gelijkspel tegen RB Leipzig in de Bundesliga

0-2 Mainz 05

0-1 Bayer Leverkusen

3-0 SC Freiburg

0-2 FC Augsburg

0-0 Borussia Mönchengladbach

0-3 Arminia Bielefeld

2-0 Hertha BSC