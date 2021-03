Patris blikt tevreden terug op zijn debuut in 1A: " Tijdens de wedstrijd verdween de stress geleidelijk aan"

De 19-jarige Louis Patris maakte zijn jongensdroom maandagavond waar. Tegen Antwerp FC maakte hij zijn debuut in de Jupiler Pro League.

Trainer Marc Brys gooide hem voor de leeuwen. “Er lag veel ruimte en zo kon ik regelmatig mee oprukken naar voor, als een soort van vrije man. Op die manier creëerden we telkens een overtal en bleven we achterin toch nog één-op-één voetballen”, legt Patris uit.

Klamme handjes waren er alvast bij. “Da’s logisch, denk ik. Het waren toch mijn eerste minuten bij de grote jongens. En dan nog meteen in de basis tegen een sterk team als Antwerp. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van het hele team en de technische staf. Zij stonden me met raad en daad bij. Ik voelde dat iedereen in mij geloofde en dat gaf me het nodige vertrouwen.”

Een sterk wedstrijdbegin van OHL maakte het debuut van Patris een stuk eenvoudiger. “Het helpt uiteraard als de jongens naast en voor jou sterk beginnen. Tijdens de wedstrijd verdween de stress geleidelijk aan en ruimde die plaats voor een gevoel van tevredenheid over mijn prestatie. Dit is toch een heel erg belangrijk moment voor elke voetballer. Voor die eerste speelminuten heb ik al die jaren zo hard gewerkt.”

“De coach vroeg me vooraf om bevrijd te spelen en mijn eigen keuzes te maken. Hij benadrukte dat ik mezelf zeker geen druk mocht opleggen en vooral goed moest luisteren naar de ervaren jongens rond mij. Dat heb ik gedaan.”