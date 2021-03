Revelatie van Club Brugge wordt nog elke week beter: "Er is een grote kans dat hij deze zomer vertrekt"

Begin dit seizoen rekenden ze bij Club Brugge nog om Simon Deli, maar na een reeks mindere prestaties werd die opzijgeschoven en verkocht. Er stond er immers nog eentje te trappelen waar ze sterk in geloofden. Odilon Kossounou bewees hun gelijk.

Kossounou is in die mate geëvolueerd dat zijn manager, Patrick Mörck, de interesse ziet stijgen. "Ik krijg telefoontjes van de grootste clubs in de grootste liga’s", zegt hij in S/V Magazine. "Er is wel een verschil tussen belangstelling en iets concreets. Daarom speculeer ik nu liever niet. Ik zeg vandaag ook niet dat hij moet vertrekken. Dat zou van weinig respect voor Club Brugge getuigen."

Club Brugge bleek de juiste keuze te zijn. "Mijn gevoel is dat hij elke week beter wordt. Er zijn nog veel weken te gaan tot het einde, we zullen zien hoe hij over een paar maanden speelt. Als we dan concrete aanbiedingen krijgen, zullen we zien of we onderhandelingen moeten opstarten. In overleg met Club. Odilon leert snel en ik denk dat het zeer goed mogelijk is dat hij volgend seizoen al in een van de grotere competities van de wereld speelt. Er is een grote kans dat hij deze zomer vertrekt."