Vadis Odjidja barst nog van de ambitie bij KAA Gent voor dit seizoen: "Dat moeten we laten zien aan de mensen"

Het is stilaan echt moneytime voor AA Gent. De Beker van België lijkt namelijk toch wel dé manier om nog in Europa te raken. En dus wordt er volop gekeken naar Vadis Odjidja.

De middenvelder van KAA Gent lijkt net op tijd opnieuw fit om te beginnen in de kwartfinales van de Beker van België te knallen bij de Buffalo's op weg naar Europees voetbal.

Weg naar Europa?

"De weg naar Europa is in ieder geval het kortste via de Beker, dat klopt", aldus Vadis Odjidja in Het Laatste Nieuws. "Maar op Antwerp na zijn alle topclubs nog present, dus we gaan nog enkele moeilijke matchen krijgen als die prijs willen pakken."

"En ook de competitie geven we niet op. We verloren al zoveel punten, maar de tegenstanders ook allemaal. Dus we gaan nog volop voor eerst de top-8 en wie weet nog de top-4. We moeten nu naar onszelf kijken en zorgen dat de mensen het beste KAA Gent zien."