Aster Vranckx plots bankzitter: "Als we dat in januari hadden geweten stuurden we hem naar Wolfsburg"

Wat is er aan de hand met het goudhaantje van KV Mechelen? Aster Vranckx maakte in december zijn transfer naar het Duitse Wolfsburg bekend, maar verdween sindsdien uit het elftal. Dat zorgt voor de nodige teleurstelling, ook bij zijn zaakwaarnemer.

Rob Schoofs heroverde zijn plekje in het elftal en krijgt de voorkeur op de 18-jarige middenvelder. Wolfsburg betaalde maar liefst acht miljoen euro, maar liet hem het seizoen nog bij zijn club uitdoen. Al had niemand verwacht dat Vranckx nog nauwelijks ging kunnen rekenen op speelminuten.

Ook zijn zaakwaarnemer is teleurgesteld in deze lastige situatie: “Uiteraard voelt Aster zich hier niet goed bij. Hij is de recordtransfer van KV, het is ook dankzij hem dat ze het jaar financieel goed zullen doorkomen. En nu speelt hij zo weinig? Het is een sterke ploeg, maar dit hadden we niet zien aankomen”, aldus Peter Verplancke aan Het Laatste Nieuws.

Er ontstaan zelfs twijfels bij Verplancke, die had in deze situatie zijn toptalent liever naar de Bundesliga zien vertrekken: “Als we dit hadden geweten, hadden we hem in januari al naar Wolfsburg gestuurd. Ze zijn nog wel steeds overtuigd van zijn kwaliteiten.”

Aster Vranckx verzamelde dit seizoen 24 optredens voor zijn club en trof daarin driemaal raak, hij gaf ook één assist. Donderdagavond staat het bekerduel in de Luminus Arena op het programma.