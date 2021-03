Boskamp openhartig over privédrama: "Doet te veel pijn"

Johan Boskamp staat bekend om zijn bulderende lach, maar daarachter gaat een hoop pijn verscholen. De analist verloor namelijk enkele jaren terug zijn vrouw Jenny.

"Met de kinderen praat ik nog altijd niet over Jenny. Het doet te veel pijn", vertelt een openhartige Boskamp aan Het Laatste Nieuws. Hij beseft: "De mooiste periode uit mijn leven komt nooit meer terug." Inmiddels heeft Boskamp een nieuwe vriendin, Lydia, maar de coronapandemie en diens maatregelen zorgt voor nieuwe pijn: door zijn overgewicht en leeftijd zit Bossie in de risicogroep. "Ik wil hen zo graag nog eens vastpakken.."



Tot slot gaat de oer-Feyenoorder in op het wereldje van de voetbalanalisten, waarin hij steeds meer af aan het bouwen is en die hij na het EK komende zomer misschien wel helemaal uit gaat zwaaien. "In dat tv-wereldje is het zoals bij het voetbal. Die kerels gunnen elkaar niks."