Ex-Club Brugge speler bijna beslissend voor West Bromwich Albion

West Bromwich Albion kon niet winnen van Everton vanavond maar een ex-Bruggeling liet zich wel opmerken.

Iedereen kent nog wel het verhaal van Mbaye Diagne. Weggekaapt voor de neus van Anderlecht en in september 2019 naar Club Brugge gegaan (op uitleenbasis van Galatasaray). Na meerdere akkefietjes en dan een penalty debacle mocht hij zijn biezen pakken bij Club Brugge.

Sinds Januari (2021) speelt hij voor West Bromwich Albion en scoorde hij eenmaal in zeven wedstrijden. Vanond had hij de mogelijkheid om zich heel belangrijk te maken voor zijn club maar slaagde hier spijtig genoeg niet in.

Eerst was er een schitterende redding nodig van de keeper van Everton (Pickford) .

Is er een fotograaf in de zaal? 📸👐 pic.twitter.com/a4EehQ2mJN — Play Sports (@playsports) March 4, 2021

Dan in de 94ste minuut werd zijn doelpunt (en wat de gelijkmaker had geweest) afgekeurd vanwege buitenspel. Een zure avond voor Diagne die matchwinnaar had kunnen zijn bij West Bromwich Albion.

Ze blijven nu voorlaatste staan in de Premier League met 9 punten achterstand op Newcastle dat op de eerste veilige plaats staat.

Everton springt dankzij de winst over West Ham en Chelsea naar de 4de plaats in het klassement.