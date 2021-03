Gent slikt opnieuw zure en dure nederlaag: "Dit vat ons seizoen samen"

Ivan De Witte en Michel Louwagie hadden grootse plannen voor dit seizoen met KAA Gent. De uitdager van Club Brugge worden, meestrijden om de titel, overwinteren in Europa en/of de Beker van België? Het seizoen lijkt op 4 maart ten einde voor de Buffalo's en dat komt hard aan.

De Beker van België leek een beetje een 'last resort', maar het liep uiteindelijk helemaal verkeerd in de kwartfinales op bezoek bij KAS Eupen.

"Het vat ons seizoen wat samen en de problemen die we dit seizoen hebben gehad hoe we nu uit de Beker worden gekegeld", aldus Elisha Owusu na de 1-0 nederlaag.

Hart om te winnen

"We hadden het hart om te winnen en wilden echt naar die halve finales, dus dit doet enorm veel pijn. We wilden iets positiefs uit ons lastig seizoen halen."

"We stonden goed in de organisatie, maar na het doelpunt dat we slikten hadden we het moeilijk om hen pijn te doen. En dan missen we ook telkens de kansen die we krijgen, het is gewoon pijnlijk."