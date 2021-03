Ex-speler Georges Grün stoort zich aan iets bij Anderlecht: "Spelers zoals hij worden te weinig gebruikt"

Volgens gewezen Anderlecht-speler Georges Grün speelt een gebrek aan ervaring in het elftal paars-wit soms parten, maar hij beseft ook dat de wil van Kompany wet is in het Lotto Park.

"Wat mij stoort bij Anderlecht, is dat Kompany vaak spelers wisselt en niet genoeg ervaren spelers zet in de ploeg", zei Grün na de gewonnen bekerwedstrijd (1-0) tegen Cercle Brugge in de studio van RTL Sport. "Ervaring is heel belangrijk op het terrein. Spelers zoals Adrien Trebel, bijvoorbeeld, worden te weinig gebruikt. Zo'n speler zou heel wat sereniteit kunnen toevoegen aan het elftal."

Stabiliteit

Volgens de gewezen Anderlecht-speler creëer je met de huidige manier van werken geen stabiliteit. "Ze willen spelers uit de jeugdopleiding, die dan moeten verkocht worden voor heel veel geld. Als dat te snel gebeurt, kan het publiek niet wennen aan een vaste ploeg. Het is moeilijk voor een supporter om zich daaraan aan te passen", klinkt het.

Lange termijn

Al nuanceert Grün zelf ook zijn uitspraken omdat ook hij beseft dat ze in het Lotto Park op lange termijn een volledig nieuwe weg zijn ingeslagen samen met Vincent Kompany. "Is Kompany onaantastbaar? Natuurlijk! Kompany wordt altijd gevolgd omdat hij een icoon is van het Belgische voetbal, ze spelen die kaart ten volle uit. Als je zo'n project opzet, dan kun je ook wel wat nadelen verwachten."