18-jarige sensatie tekent meteen tot 2026 bij Bayern München

Van bij de U17 vertoeft hij bij Bayern München en heel snel is hij al doorgegroeid naar het eerste elftal. Dan hebben we het uiteraard over Jamal Musiala, die met zijn techniek en rushes zich meteen als een bijzondere speler deed gelden bij de ploeg die vorig jaar de Champions League won.

Bij Bayern hebben ze dan ook niet getwijfeld om hem meteen voor een lange termijn vast te leggen, om zo eventuele kapers op de kust geen illusies te geven. Musiala heeft bij Bayern zijn eerste profcontract getekend. Dat verbindt hem aan de Duitse landskampioen tot 2026. "Ik ben zeer verheugd dat ik mijn eerste profcontract bij Bayern heb kunnen tekenen", zegt de aanvallend ingestelde speler op de clubsite. "Ik speel samen met de beste spelers van de wereld en kan elke dag van hen leren. Het in mij gestelde vertrouwen wil ik met goede prestaties terugbetalen. Ik wil steeds beter worden en menige titels pakken met Bayern." Profivertrag beim #FCBayern: @JamalMusiala unterschreibt bis 2026! 🔴⚪



Musiala, die pas 18 geworden is, is nu al de jongste speler ooit van Bayern München die gescoord heeft in de Champions League.