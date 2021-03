Plots schiet enkel de titel nog over voor Club Brugge: "Geen formaliteit, niemand gaat ons cadeaus geven"

Het zag er allemaal zo mooi uit voor Club Brugge. Heer en meester in eigen land, een goede uitgangspositie in de Europa League: het leek nog wel even op drie fronten actief te blijven. Tot die late tegentreffer tegen Kiev in Jan Breydel en die bekeravond op Sclessin.

Zo is het op korte tijd van drie fronten naar één front gegaan. "Dat is voor ons allemaal heel zwaar", erkent trainer Philippe Clement. "Het is een heel teleurstellende week qua resultaat. Niet qua spel gezien de omstandigheden. Wat had ik in de beker meer van mijn spelers kunnen verwachten ? Het is een zware teleurstelling, omdat wij heel ambitieus zijn."

Rechtstreekse uitschakeling

Dan heeft Clement het niet enkel over zijn eigen persoon. "Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor heel de spelersgroep, de staff, supporters en bestuur. Wij willen alles winnen. Dat had ook gekund deze week. In bekercompetities zit je met het gegeven dat het rechtstreekse uitschakeling is. Als het niet helemaal jouw kant op valt, kan je er op een dag ook meteen uit liggen."

Dat is wat Club ook overkomen is. De focus op het kampioenschap in België dan maar. Daar kan het nog nauwelijks mislopen, toch? "De titel is geen formaliteit. We zitten op ons schema van vorig jaar. We gaan hard blijven verder werken. Niemand gaat ons cadeaus geven, dat is nog eens duidelijk geworden. We gaan onze weg verderzetten en voortdoen waarmee we bezig zijn."

Weggevallen doelstellingen

Ook Mignolet werd geconfronteerd met het feit dat er plots slechts één doel over blijft, na de uitschakeling in de Europa Leagu en de Beker van België. "Ik heb nog niet verder gedacht aan het feit dat we nu nog enkel competitie spelen. Het is spijtig, omdat we in die twee bekercompetities nog doelstellingen hadden."

Over de ontmoeting in de beker met Standard kwam de doelman ook tot zijn eigen conclusie. "We hebben misschien iets te weinig kansen gecreëerd, maar hadden tegelijkertijd niet hoeven te verliezen. We liggen uit de beker door iets dat we niet konden controleren."