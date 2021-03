Quincy Promes heeft stevige ambities in Moskou: "Daar gelden mijn regels" en "Haters geven me energie"

Quincy Promes verliet Ajax Amsterdam voor zijn ex-ploeg Spartak Moskou. Tegen Kazan werd met 0-2 verloren in zijn eerste wedstrijd.

Tegen Krasnodar wil Quincy Promes een klinkende overwinning pakken. Dat is tegen zijn landgenoot Tonny Vilhena. "Hij is een aardige jongen, we zijn vrienden", zo zegt Promes. "Ik heb hem Rusland aanbevolen toen hij onderhandelde met Krasnodar. Maar ik heb hem net gezegd dat hij zondag op mijn terrein komt en daar gelden mijn regels."

Ambities heeft Promes alvast met zijn nieuwe club na het vertrek uit Nederland. "Ik wil Spartak weer kampioen maken, de beker pakken. Ik weet dat er genoeg mensen zijn die hun twijfels hebben en zeggen: 'Promes zegt wel alles te willen herhalen, maar het gaat niet gebeuren'. Dat is voor mij juist de uitdaging. Ik weet waartoe ik in staat ben. En ik wil voor de tweede keer kampioen worden met Spartak, en voor de derde keer."

"Zeiden ze niet hetzelfde toen ik voor de eerste keer naar Rusland ging? Dat ik geen kampioen zou worden? Dat ik een gemiddelde speler was? Maar het is mij wel gelukt. Ik werd kampioen en topscorer. Nu is het mijn taak al die twijfels weg te nemen. Haters geven me energie. Ik heb ze nodig! Het is niet leuk zonder hen."