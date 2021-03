Bondscoach Martinez laat zich uit over de eventuele nieuwkomers bij de Rode Duivels: "Dat moet je respecteren"

Roberto Martinez is druk in de weer met de verjonging van onze Rode Duivels. Binnen twee weken staan de WK-kwalificatiematchen tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland op de agenda en mogelijk zullen we daarin opnieuw enkele nieuwe namen te zien krijgen.

De voorbije weken was er namelijk sprake dat de Spaanse oefenmeester de pistes van Pascal Struijk- een Nederlander van Leeds United- en Adrien Truffert- een Fransman van Rennes- onderzoekt.

Beide spelers komen in aamerking om voor de Rode Duivels te spelen omdat ze in België zijn geboren. Al zal dat nog niet voor de eerstvolgende wedstrijden zijn. Dat zegt hij alvast in La Dernière Heure.

"Het lijkt erop dat het hart van Struijk richting Nederland gaat en dat moet je respecteren. Hij zal dus niet in mijn selectie zitten. Dat betekent echter niet dat het dossier-Struijk gesloten is. Ik heb Truffert gevolgd en met hem gesproken, maar concreet werd dat nog niet. Het was pas een eerste stap, meer inwinnen van informatie. Voor de selectie in maart zal het nog te vroeg zijn."