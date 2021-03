Amper een spierblessure te bekennen bij Anderlecht dit seizoen: "Dat geeft me een goed gevoel naar de volgende wedstrijden toe"

Vincent Kompany klopte hout af toen we hem gisteren confronteerden met het feit dat de spelers van Anderlecht een heel goeie fysiek hebben en dat er zich amper spierblessures voordoen.

Anderlecht heeft enkele langdurig gekwetsten gehad, maar dat zijn allemaal jongens die door pech uitvielen: Trebel, Van Crombrugge, Cobbaut, Verschaeren. "Naast de Covid-gevallen valt het inderdaad heel goed mee", knikte Kompany. "Maar die vier spelers hadden ons wel heel wat meer kunnen helpen, dat was het ongelukkige eraan."

Sinds de fysieke voorbereiding in handen is van Damian Roden (director of performance) en Bram Geers (hoofd fysical coach) zijn er geen overbelastingen of spierscheuren te betreuren. "We zijn daar super aandachtig voor", bevestigde Kompany. "Ook bij de recrutering passen we heel hard op met het medisch profiel. We hebben ook de beschikking over alle mogelijke data."

En dan is er nog de leeftijd van zijn groep, want draai of keer het hoe je wil, een jonge gast heeft nu eenmaal minder blessures. "Dat is het voordeel van onze groep: jonge spieren en jonge gewrichten", lachte hij. "Ze recupereren ook snel en dat geeft me wel een goed gevoel naar de volgende wedstrijden. Fysiek dan toch."