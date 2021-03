Guardiola komt terug op belangrijke beslissing die verlies misschien wel inleidde tegen United: "Dat was misschien wel fout van me"

Na 21 wedstrijden zonder puntenverlies, maakte uitgerekend stadsrivaal Manchester United een einde aan de ongslagen reeks van Manchester City in de Premier League. City-coach Pep Guardiola wil zo snel mogelijk naar de volgende partij tegen Southampton.

Guardiola vond dat zijn troepen beter speelden dan tegen West Ham. "Toen verdienden we misschien geen drie punten. Maar het resultaat betekent nu wel dat we met een 0-2 nederlaag achterblijven", klinlkt het bij de Catalaan.

De volgende partij voor the Citizens komt er snel aan, komende woensdag nemen ze het in het eigen stadion op tegen Southampton. "Dan zullen we heel anders spelen. We moeten het nog allemaal bespreken maar zullen het helemaal anders aanpakken", verzekert hij.

Guardiola koos ervoor om Gabriel Jesus in de spits te zetten en een fitte Aguero op de bank te laten. Een beslissing die hij zich na enkele minuten al zou beklagen want Jesus beging na een minuut al een penaltyfout op Anthony Martial. "Misschien had ik Aguero wel kunnen zetten en misschien was dat wel een verkeerde beslissing. Je weet nooit wat er dan zal gebeuren, maar die beslissing is mijn verantwoordelijkheid", besluit hij.

Ongeacht het puntenverlies blijft Manchester City wel op koers om de titel binnen te halen dit seizoen. Ze staan nog 11 punten voor op eerste belager Manchester United.