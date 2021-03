Topfavoriet wint ook: Dit is de nieuwe voorzitter van FC Barcelona

Joan Laporta is de nieuwe voorzitter van FC Barcelona. Laporta haalde het met duidelijke cijfers van zijn concurrenten.

Zondag konden de socio's en spelers van FC Barcelona stemmen op wie voor hun de nieuwe voorzitter van Barcelona mocht worden en zo'n 87.000 mensen trokken ook effectief naar de stembus.

Ze gingen op zoek naar een opvolger voor Josep Bartomeu die in februari zijn valiezen moest pakken nadat zijn positie binnen de club onhoudbaar werd.

De drie kandidaten waren Joan Laporta, Victor Font en Antoni Freixa. Laporta was van 2003 tot 2010 al eens voorzitter van de Catalaanse club. Barcelona won in die periode twee keer de Champions League. Victor Font is een rijke zakenmakn die Xavi terug naar Camp Nou wil halen als coach en Freixa is een ex-directeur van de club.

Laporta won overtuigend de verkiezingen met bijna dubbel zo veel stemmen dan naaste belager Victor Font. Onder de nieuwe voorzitter lijkt Koeman wel zeker van zijn positie als trainer van de club want Laporta zei eerder al dat hij Koeman als 'zijn' trainer beschouwde.