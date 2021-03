Antwerp zet eindsprint richting play-off 1 in maar mist enkele belangrijke pionnen wegens schorsing

Antwerp zat even in een dipje, maar weet sinds dit weekend weer wat winnen is. Voor het eerst in lange tijd zal The Great Old opnieuw kunnen genieten van een rustigere week. Zo kunnen zij zich voorbereiden op hun eindsprint richting play-off 1, al missen ze enkele cruciale pionnen.

De spelers genieten volgens Gazet van Antwerpen van enkele vrije dagen nadat Frank Vercauteren een dubbele oefensessie annuleerde. Komende vrijdag staat er nog een oefenwedstrijd gepland, in het bekerweekend zijn ze vrij. Er staan de komende weken nog enkele interessante affiches op het programma. Zo spelen ze eerst tegen Club Brugge, gevolgd door confrontaties met Anderlecht, Moeskroen en KRC Genk. Alvast een serieuze domper voor tegen de clash tegen de competitieleider: Dieumerci Mbokani ontving tegen KV Kortrijk zijn vijfde gele kaart en is geschorst tegen Club Brugge. Ook Abdoulaye Seck zal in spanning afwachten na zijn ingreep tegen KV Kortrijk. Het bondsparket zal zich vandaag uitspreken over een eventuele sanctie.